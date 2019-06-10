У Києві працівника СБУ та його батька судитимуть за викрадення родича

Мова йде про викрадення 24-річного бізнесмена, що відбулось у січні 2019 року в селі Святопетровське Київської області. Тоді чоловіка силоміць заштовхали в автомобіль та відвезли у невідомому напрямку. Постраждалого шукали кілька днів та зрештою знайшли цілим та неушкодженим. Як з’ясувалось, організаторами викрадення були його родичі. Це 56-річний житель тимчасово окупованій території Донецької області, що є дядьком потерпілого та його син. Останній виявився працівником Служби безпеки України.

Під час досудового розслідування слідчі ДБР встановили, що мешканець тимчасово окупованої території Донецької області спланував викрадення племінника, аби змусити його переписати майно, що залишилось на непідконтрольній Україні території, на себе. До злочинного наміру він залучив сина, який є працівником СБУ та ще одного чоловіка, який і мав викрасти бізнесмена за 3600 доларів США. Працівник СБУ надавав рекомендації з організації викрадення. Втім, злочин не було доведено до кінця, оскільки усі учасники змови були затримані працівниками правоохоронних органів.

За результатами досудового розслідування працівник СБУ обвинувачується у пособництві закінченому замаху на викрадення людини, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України).

Обвинувальний акт скеровано до суду.

У разі доведення вини, правоохоронцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.



Як повідомляв УНН, ДБР просить надати відеозаписи з камер спостереження у справі з ситуаційною кімнатою АП