У Києві обрали кандидатів від громадськості на посаду директора "Кримського дому"

Як відзначає видання, перед початком заходу секретар комісії Сергій Палеха пояснив, що всього для участі в жеребкуванні подавалися 33 людини з 14 громадських і двох благодійних організацій, які займаються питаннями Криму.

За його словами, згідно з українським законодавством, благодійні організації не можуть брати участь в конкурсі на заміщення посад державного підприємства.

“Тому пропоную не допускати до жеребкування “Благодійний фонд „ізраїльсько-український інститут стратегічних досліджень імені Голди Меїр“ і благодійну організацію „Майдан закордонний справ“, — сказав С.Палеха.

Члени комісії, яка складалася зі співробітників Міністерства культури України одноголосно проголосували за цю пропозицію.

Списки всіх учасників жеребкування помістили в прозору коробку, з якої витягали імена трьох переможців. За результатами жеребкування кандидатами на посаду директора державного підприємства від громадськості стали: Валентина Потапова з громадської організації „Альменда“, Еміне Белялова, яка представляє „Українську асоціацію європейських студій“ та Талят Бєлялов з організації „Хайтарма“.

За словами Сергія Палехи, обрані кандидати увійдуть до складу конкурсної комісії, з членів якої виберуть директора підприємства „Кримський дім“.

"Всього до складу комісії увійдуть дев’ять осіб: три представника від громадських організацій, три людини від Міністерства культури України та трьох кандидатів повинен висунути трудовий колектив “Кримського дому”, - додав С.Палеха.

27 лютого 2016 року в Києві відкрилося державне підприємство “Кримський дім”, що об’єднало під своїм дахом ряд громадських організацій, що займаються питаннями Криму. В кінці грудня на сайті Міністерства культури України з’явилося оголошення про проведення конкурсного набору на посаду директора “Кримського дому”. В українському Мінкульті заявляють, що головною особливістю набору є його відкритість — громадські діячі та представники преси можуть бути присутніми на засіданнях конкурсної комісії під час всього набору.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це “відновленням історичної справедливості”.