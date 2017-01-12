У Києві обрали кандидатів від громадськості на посаду директора "Кримського дому"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. У будівлі Міністерства культури України обрали кандидатів від громадських організацій на посаду директора підприємства “Кримський дім”, передає УНН із посиланням на “Крим.Реалії”.
Як відзначає видання, перед початком заходу секретар комісії Сергій Палеха пояснив, що всього для участі в жеребкуванні подавалися 33 людини з 14 громадських і двох благодійних організацій, які займаються питаннями Криму.
За його словами, згідно з українським законодавством, благодійні організації не можуть брати участь в конкурсі на заміщення посад державного підприємства.
“Тому пропоную не допускати до жеребкування “Благодійний фонд „ізраїльсько-український інститут стратегічних досліджень імені Голди Меїр“ і благодійну організацію „Майдан закордонний справ“, — сказав С.Палеха.
Члени комісії, яка складалася зі співробітників Міністерства культури України одноголосно проголосували за цю пропозицію.
Списки всіх учасників жеребкування помістили в прозору коробку, з якої витягали імена трьох переможців. За результатами жеребкування кандидатами на посаду директора державного підприємства від громадськості стали: Валентина Потапова з громадської організації „Альменда“, Еміне Белялова, яка представляє „Українську асоціацію європейських студій“ та Талят Бєлялов з організації „Хайтарма“.
За словами Сергія Палехи, обрані кандидати увійдуть до складу конкурсної комісії, з членів якої виберуть директора підприємства „Кримський дім“.
"Всього до складу комісії увійдуть дев’ять осіб: три представника від громадських організацій, три людини від Міністерства культури України та трьох кандидатів повинен висунути трудовий колектив “Кримського дому”, - додав С.Палеха.
27 лютого 2016 року в Києві відкрилося державне підприємство “Кримський дім”, що об’єднало під своїм дахом ряд громадських організацій, що займаються питаннями Криму. В кінці грудня на сайті Міністерства культури України з’явилося оголошення про проведення конкурсного набору на посаду директора “Кримського дому”. В українському Мінкульті заявляють, що головною особливістю набору є його відкритість — громадські діячі та представники преси можуть бути присутніми на засіданнях конкурсної комісії під час всього набору.
Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це “відновленням історичної справедливості”.