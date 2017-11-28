У Києві облаштують 16 нових зелених зон
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Депутати Київської міської ради на пленарному засіданні прийняли рішення про облаштування у столиці 16 нових зелених зон. Про це повідомляє прес-служба Київради, передає УНН.
Зокрема, облаштують 15 нових скверів за такими адресами:
1) на вулиці Гришка, 6-8 у Дарницькому районі;
2) на розі вулиці Татарської та провулку Татарського у Шевченківському районі;
3) на пров. Політехнічному, 2-б у Солом’янському районі;
4) по шосе Харківському, 59-65 у Дарницькому районі;
5) на вул. Тростянецька, 47 у Дарницькому районі;
6) на вул. Тростянецька, 51-53 у Дарницькому районі;
7) на вул. Світлицького (перетин з проспектом Свободи) в Подільському районі;
8) на вул. Княжий Затон, 4 у Дарницькому районі;
9) на вул. Космонавта Волкова, 8 у Деснянському районі;
10) на вул. Космонавта Волкова, 12 у Деснянському районі;
11) на вул. Академіка Туполєва між будинками 7а та 9а у Святошинському районі;
12) між будинками № 24 на вулиці Озерній та № 35 на вулиці Героїв Дніпра в Оболонському районі;
13) на просп. Перемоги, 144 у Святошинському районі;
14) на вул. Ірпінській, 63-А та вул. Феодори Пушиної, 44/50 у Святошинському районі;
15) на вул. Закревського, 5 у Деснянському районі.
Також, депутати надали статус парку земельній ділянці, що розташована між проспектом Степана Бандери, вулицею Набережно-Рибальською, затокою Вовковата. Орієнтовна площа земельної ділянки 5 га. Зазначену зелену зону буде включено до складу парку культури та відпочинку "Парк Почайна" в Оболонському районі.