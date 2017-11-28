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У Києві облаштують 16 нових зелених зон

У Києві облаштують 16 нових зелених зон

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Депутати Київської міської ради на пленарному засіданні прийняли рішення про облаштування у столиці 16 нових зелених зон. Про це повідомляє прес-служба Київради, передає УНН.

Зокрема, облаштують 15 нових скверів за такими адресами:

1) на вулиці Гришка, 6-8 у Дарницькому районі;

2) на розі вулиці Татарської та провулку Татарського у Шевченківському районі;

3) на пров. Політехнічному, 2-б у Солом’янському районі;

4) по шосе Харківському, 59-65 у Дарницькому районі;

5) на вул. Тростянецька, 47 у Дарницькому районі;

6) на вул. Тростянецька, 51-53 у Дарницькому районі;

7) на вул. Світлицького (перетин з проспектом Свободи) в Подільському районі;

8) на вул. Княжий Затон, 4 у Дарницькому районі;

9) на вул. Космонавта Волкова, 8 у Деснянському районі;

10) на вул. Космонавта Волкова, 12 у Деснянському районі;

11) на вул. Академіка Туполєва між будинками 7а та 9а у Святошинському районі;

12) між будинками № 24 на вулиці Озерній та № 35 на вулиці Героїв Дніпра в Оболонському районі;

13) на просп. Перемоги, 144 у Святошинському районі;

14) на вул. Ірпінській, 63-А та вул. Феодори Пушиної, 44/50 у Святошинському районі;

15) на вул. Закревського, 5 у Деснянському районі.

Також, депутати надали статус парку земельній ділянці, що розташована між проспектом Степана Бандери, вулицею Набережно-Рибальською, затокою Вовковата. Орієнтовна площа земельної ділянки 5 га. Зазначену зелену зону буде включено до складу парку культури та відпочинку "Парк Почайна" в Оболонському районі.

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