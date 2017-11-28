В Киеве обустроят 16 новых зеленых зон

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 80033 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 70654 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 77651 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 84772 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 118883 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115332 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 144669 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107391 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108820 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113365 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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В Киеве обустроят 16 новых зеленых зон

В Киеве обустроят 16 новых зеленых зон

Киев  •  УНН

 • 11631 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Депутаты Киевского городского совета на пленарном заседании приняли решение об обустройстве в столице 16 новых зеленых зон. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета, передает УНН.

В частности, обустроят 15 новых скверов по следующим адресам:

1) на улице Гришка, 6-8 в Дарницком районе;

2) на углу улицы Татарской и переулка Татарского в Шевченковском районе;

3) на переулке Политехническом, 2-б в Соломенском районе;

4) по шоссе Харьковском, 59-65 в Дарницком районе;

5) на ул. Тростянецкая, 47 в Дарницком районе;

6) на ул. Тростянецкая, 51-53 в Дарницком районе;

7) на ул. Светлицкого (пересечение с проспектом Свободы) в Подольском районе;

8) на ул. Княжий Затон, 4 в Дарницком районе;

9) на ул. Космонавта Волкова, 8 в Деснянском районе;

10) на ул. Космонавта Волкова, 12 в Деснянском районе;

11) на ул. Академика Туполева между домами 7а и 9а в Святошинском районе;

12) между домами № 24 на улице Озерной и № 35 на улице Героев Днепра в Оболонском районе;

13) на ул. Победы, 144 в Святошинском районе;

14) на ул. Ирпенской, 63-А и ул. Феодоры Пушиной, 44/50 в Святошинском районе;

15) на ул. Закревского, 5 в Деснянском районе.

Также депутаты предоставили статус парка земельному участку, который расположен между проспектом Степана Бандеры, по улице Набережно-Рыбальской, заливом Вовковата. Ориентировочная площадь земельного участка 5 га. Указанную зеленую зону будет включено в состав парка культуры и отдыха "Парк Почайна" в Оболонском районе.

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