В Киеве обустроят 16 новых зеленых зон

В частности, обустроят 15 новых скверов по следующим адресам:

1) на улице Гришка, 6-8 в Дарницком районе;

2) на углу улицы Татарской и переулка Татарского в Шевченковском районе;

3) на переулке Политехническом, 2-б в Соломенском районе;

4) по шоссе Харьковском, 59-65 в Дарницком районе;

5) на ул. Тростянецкая, 47 в Дарницком районе;

6) на ул. Тростянецкая, 51-53 в Дарницком районе;

7) на ул. Светлицкого (пересечение с проспектом Свободы) в Подольском районе;

8) на ул. Княжий Затон, 4 в Дарницком районе;

9) на ул. Космонавта Волкова, 8 в Деснянском районе;

10) на ул. Космонавта Волкова, 12 в Деснянском районе;

11) на ул. Академика Туполева между домами 7а и 9а в Святошинском районе;

12) между домами № 24 на улице Озерной и № 35 на улице Героев Днепра в Оболонском районе;

13) на ул. Победы, 144 в Святошинском районе;

14) на ул. Ирпенской, 63-А и ул. Феодоры Пушиной, 44/50 в Святошинском районе;

15) на ул. Закревского, 5 в Деснянском районе.

Также депутаты предоставили статус парка земельному участку, который расположен между проспектом Степана Бандеры, по улице Набережно-Рыбальской, заливом Вовковата. Ориентировочная площадь земельного участка 5 га. Указанную зеленую зону будет включено в состав парка культуры и отдыха "Парк Почайна" в Оболонском районе.