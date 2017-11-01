У Києві невідомі повідомили про "замінування" ресторану

Як повідомили у прес-службі, після перевірки приміщення жодних вибухових пристроїв чи небезпечних предметів не було знайдено.

Також зазначили, що через інцидент була проведена евакуація.

Як повідомляв УНН, поліція перевірила інформацію щодо замінування будинку, де ймовірно проходив обшук у сина Авакова.