У Києві невідомі повідомили про "замінування" ресторану
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Вчора ввечері невідомі повідомили про замінування ресторану у будівлі готелю "Братислава" у Дарницькому районі Києва. Після перевірки інформація про замінування не підтвердилась. Про це УНН повідомили у прес-службі НП у Києві.
Як повідомили у прес-службі, після перевірки приміщення жодних вибухових пристроїв чи небезпечних предметів не було знайдено.
Також зазначили, що через інцидент була проведена евакуація.
Як повідомляв УНН, поліція перевірила інформацію щодо замінування будинку, де ймовірно проходив обшук у сина Авакова.