В Киеве неизвестные сообщили о "заминировании" ресторана
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Вчера вечером неизвестные сообщили о заминировании ресторана в здании гостиницы "Братислава" в Дарницком районе Киева. После проверки информация о заминировании не подтвердилась. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НП в Киеве.
Как сообщили в пресс-службе, после проверки помещения никаких взрывных устройств или опасных предметов не было найдено.
Также отметили, что из-за инцидента была проведена эвакуация.
Как сообщал УНН, полиция проверила информацию о заминировании дома, где предположительно проходил обыск у сына Авакова.