В Киеве неизвестные сообщили о "заминировании" ресторана

Как сообщили в пресс-службе, после проверки помещения никаких взрывных устройств или опасных предметов не было найдено.

Также отметили, что из-за инцидента была проведена эвакуация.

Как сообщал УНН, полиция проверила информацию о заминировании дома, где предположительно проходил обыск у сына Авакова.