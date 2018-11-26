У Києві на ЖК "Коломийський" закінчили демонтажні роботи
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Повністю завершені демонтажні роботи у будівлі, що реконструюють по провулку Коломийському, 6 у Голосіївському районі столиці, передає УНН із посиланням на прес-службу компанії "Київміськбуд".
Як повідомили у прес-службі, монолітні роботи по влаштуванню балконних плит на стадії завершення.
“На 3-4 поверхах проводиться посилення обойм металевих конструкцій, проводяться роботи з цегляної кладки: внутрішні перегородки ведуться на перших 3-х поверхах, також проводиться цегляна кладка на надбудові (наразі 6-му поверсі)”, — йдеться у повідомленні.
У компанії відзначили, що “будинок по провулку Коломийському, 6 — це ідеальний вибір для сучасних людей, які цінують життя на природі, в одному з найчистіших, найзеленіших районів Києва, і в той же час мають можливість перебувати у центрі подій, діставшись до центру столиці за лічені хвилини”.
“Зручну транспортну доступність забезпечують розташовані поруч Голосіївський проспект та вулиця Васильківська. Цими шляхами за 7 хвилин на будь-яким видом громадського транспорту можна дістатися Деміївської площі або Виставкового центру. У пішохідній доступності (10 хвилин) знаходяться станції метро “Васильківська”, трохи далі — “Голосіївська” та “Виставковий центр”, — йдеться у повідомленні.