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У Києві на ЖК "Коломийський" закінчили демонтажні роботи

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Повністю завершені демонтажні роботи у будівлі, що реконструюють по провулку Коломийському, 6 у Голосіївському районі столиці, передає УНН із посиланням на прес-службу компанії "Київміськбуд".

Як повідомили у прес-службі, монолітні роботи по влаштуванню балконних плит на стадії завершення.

“На 3-4 поверхах проводиться посилення обойм металевих конструкцій, проводяться роботи з цегляної кладки: внутрішні перегородки ведуться на перших 3-х поверхах, також проводиться цегляна кладка на надбудові (наразі 6-му поверсі)”, — йдеться у повідомленні.

У компанії відзначили, що “будинок по провулку Коломийському, 6 — це ідеальний вибір для сучасних людей, які цінують життя на природі, в одному з найчистіших, найзеленіших районів Києва, і в той же час мають можливість перебувати у центрі подій, діставшись до центру столиці за лічені хвилини”.

“Зручну транспортну доступність забезпечують розташовані поруч Голосіївський проспект та вулиця Васильківська. Цими шляхами за 7 хвилин на будь-яким видом громадського транспорту можна дістатися Деміївської площі або Виставкового центру. У пішохідній доступності (10 хвилин) знаходяться станції метро “Васильківська”, трохи далі — “Голосіївська” та “Виставковий центр”, — йдеться у повідомленні.

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