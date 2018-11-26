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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 102834 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 108379 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 144612 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 140689 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 134515 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127381 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 168084 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141600 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145389 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Киеве на ЖК "Коломыйский" закончили демонтажные работы

В Киеве на ЖК "Коломыйский" закончили демонтажные работы

Киев  •  УНН

 • 9557 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Полностью завершены демонтажные работы в здании, что реконструируют по переулку Коломыйскому, 6 в Голосеевском районе столицы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании "Киевгорстрой".

Как сообщили в пресс-службе, монолитные работы по устройству балконных плит на стадии завершения.

"На 3-4 этажах проводится усиление обойм металлических конструкций, проводятся работы по кирпичной кладке: внутренние перегородки ведутся на первых 3-х этажах, также проводится кирпичная кладка на надстройке (сейчас 6-м этаже)", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что "дом по переулку Коломыйскому, 6 - это идеальный выбор для современных людей, которые ценят жизнь на природе, в одном из самых чистых, зеленых районов Киева, и в то же время имеют возможность находиться в центре событий, добравшись до центра столицы за считанные минуты ".

"Удобную транспортную доступность обеспечивают расположенные рядом Голосеевский проспект и улица Васильковская. Этими путями за 7 минут на любым видом общественного транспорта можно добраться Демеевская площади или Выставочного центра. В пешеходной доступности (10 минут) находятся станции метро "Васильковская", чуть дальше - "Голосеевская" и "Выставочный центр", - говорится в сообщении.

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