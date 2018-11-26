В Киеве на ЖК "Коломыйский" закончили демонтажные работы
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Полностью завершены демонтажные работы в здании, что реконструируют по переулку Коломыйскому, 6 в Голосеевском районе столицы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании "Киевгорстрой".
Как сообщили в пресс-службе, монолитные работы по устройству балконных плит на стадии завершения.
"На 3-4 этажах проводится усиление обойм металлических конструкций, проводятся работы по кирпичной кладке: внутренние перегородки ведутся на первых 3-х этажах, также проводится кирпичная кладка на надстройке (сейчас 6-м этаже)", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что "дом по переулку Коломыйскому, 6 - это идеальный выбор для современных людей, которые ценят жизнь на природе, в одном из самых чистых, зеленых районов Киева, и в то же время имеют возможность находиться в центре событий, добравшись до центра столицы за считанные минуты ".
"Удобную транспортную доступность обеспечивают расположенные рядом Голосеевский проспект и улица Васильковская. Этими путями за 7 минут на любым видом общественного транспорта можно добраться Демеевская площади или Выставочного центра. В пешеходной доступности (10 минут) находятся станции метро "Васильковская", чуть дальше - "Голосеевская" и "Выставочный центр", - говорится в сообщении.