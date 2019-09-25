У Києві на пожежі загинула літня жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. У Солом'янському районі столиці внаслідок пожежі в квартирі житлового будинку загинула жінка 1942 року народження. Про це УНН повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС України в місті Києві.
Так, 24 вересня, о 20:18, до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в одній зі столичних квартир на 4-му поверсі 5-поверхового житлового будинку на вул. Єреванській, 24, що у Солом’янському районі столиці.
По прибуттю на місце події пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що горить однокімнатна квартира. У ході ліквідації пожежі в кімнаті, де сталося займання, було виявлено тіло жінки 1942 року народження.
О 20:48 пожежа була локалізована, а в 21:11 – ліквідована. Через сильне задимлення, з квартири поверхом вище, було евакуйовано 3 осіб: жінку та двох дітей (8-ми та 12-ти років). Внаслідок займання пошкоджено меблі, особисті речі, закопчено стіни та стелю квартири.
Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.
Нагадаємо, у місті Дніпро у закинутій будівлі на пожежі загинув чоловік.