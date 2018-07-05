У Києві на Лисій горі знешкодили авіабомби часів Другої світової
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. У Києві виявлено та знищено два вибухонебезпечних предмети часів Другої світової війни. Про це повідомив прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій у м.Києві, передає УНН.
“Так, 4 липня, в урочищі „Лиса гора“ в Голосіївському районі столиці під час перевірки території виявлено авіаційні бомби ПТАБ-2,5 часів Другої світової війни у кількості 2 одиниці. Боєприпаси вилучено та знищено на полігоні”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, небезпечні предмети були виявлені піротехнічними підрозділами ДСНС України, які регулярно проводять обстеження територій міста на предмет виявлення, вилучення та знищення вибухонебезпечних предметів часів минулих війн.
Операцію з нейтралізації авіабомб провела групою піротехнічних робіт 1 Спеціального центру швидкого реагування та гуманітарного розмінування.
Усього, за даними столичного ДСНС, з початку 2018 року на території м. Києва вилучено та знищено 687 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.
Нагадаємо, 29 травня 2018 року у Румунії стався нещасний випадок — від вибуху снаряда часів Другої світової загинув робітник.