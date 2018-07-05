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В Киеве на Лысой горе обезвредили авиабомбы времен Второй мировой

В Киеве на Лысой горе обезвредили авиабомбы времен Второй мировой

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 июля. УНН. В Киеве обнаружены и уничтожены два взрывоопасных предмета времен Второй мировой войны. Об этом сообщил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве, передает УНН.

“Так, 4 июля, в урочище ”Лысая гора“ в Голосеевском районе столицы во время проверки территории были обнаружены авиационные бомбы ПТАБ-2,5 времен Второй мировой войны в количестве 2 единицы. Боеприпасы изъяты и уничтожены на полигоне”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, опасные предметы были обнаружены пиротехническими подразделениями ГСЧС Украины, которые регулярно проводят обследование территорий города на предмет выявления, изъятия и уничтожения взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

Операцию по нейтрализации авиабомб провела группа пиротехнических работ 1 Специального центра быстрого реагирования и гуманитарного разминирования.

Всего, по данным столичного ГСЧС, с начала 2018 года на территории г. Киева были изъяты и уничтожены 687 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.

Напомним, 29 мая 2018 года в Румынии произошел несчастный случай — от взрыва снаряда времен Второй мировой погиб рабочий.

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