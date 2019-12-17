У Києві на Інститутській помер чоловік: стали відомі причини
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. У Києві на вулиці Інститутській внаслідок гострого коронарного синдрому помер чоловік. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у місті Києві.
За попередньою інформацією лікарів, смерть настала внаслідок гострого коронарного синдрому.
“Сьогодні об 11:30 на лінію 103 надійшла інформація про те, що чоловіку на вулиці Інститутській, 16 (за кілька кварталів від місця проведення акцій) стало зле. На виклик прибули лікарі, однак у кареті „швидкої“ чоловік помер. За попередньою інформацією, смерть настала внаслідок гострого коронарного синдрому”, — сказано у повідомленні.
Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті.
Нагадаємо, 17 грудня під Радою сталися заворушення. У результаті постраждало двоє правоохоронців, їх доставили в лікарню. Також повідомлялося, що поліцейські у столиці демонтували військові намети у районі Верховної Ради, де проходить акція, та затримали найбільш активних її учасників.
Як раніше повідомляв УНН, мітингувальники під Верховною Радою України розібрали бруківку та розбили нею вікна.
Окрім цього, внаслідок сутичок під Верховною Радою України на даний момент повідомляється про 17 постраждалих правоохоронців та 26 затриманих правопорушників.