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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У Києві горів радіоринок, одна людина постраждала

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. У Києві горів радіоринок. Станом на 10 год. 20 хв пожежа була ліквідована. Про це повідомив прес-офіцер ДСНС у м.Києві Олександр Макушенко в ефірі "112 Україна", передає УНН.

У Києві горів радіоринок, одна людина постраждала

"...рятувальники своїми діями запобігли розповсюдженню вогню до павільйонів, які були впритул розташовані. Вже о 10 годині 20 хв було полум'я погашене, пожежа була не велика", - повідомив він.

Також О.Макушенко додав, що за його даними до швидкої медичної допомоги звернувся 1 громадянин із легкими ступенями отруєння, який потім від госпіталізації відмовився.

Нагадаємо, сьогодні після опівночі на території одного із столичних автобусних парків по вул. Туполєва, виникла пожежа.

Внаслідок пожежі згоріло 3 автобуси та пошкоджено 3 автобуси марок МАЗ.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

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