У Києві горів радіоринок, одна людина постраждала
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. У Києві горів радіоринок. Станом на 10 год. 20 хв пожежа була ліквідована. Про це повідомив прес-офіцер ДСНС у м.Києві Олександр Макушенко в ефірі "112 Україна", передає УНН.
"...рятувальники своїми діями запобігли розповсюдженню вогню до павільйонів, які були впритул розташовані. Вже о 10 годині 20 хв було полум'я погашене, пожежа була не велика", - повідомив він.
Також О.Макушенко додав, що за його даними до швидкої медичної допомоги звернувся 1 громадянин із легкими ступенями отруєння, який потім від госпіталізації відмовився.
Нагадаємо, сьогодні після опівночі на території одного із столичних автобусних парків по вул. Туполєва, виникла пожежа.
Внаслідок пожежі згоріло 3 автобуси та пошкоджено 3 автобуси марок МАЗ.
Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.