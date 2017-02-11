В Киеве горел радиорынок, один человек пострадал

"... Спасатели своими действиями предотвратили распространение огня в павильоны, которые были вплотную расположены. Уже в 10 часов 20 минут пламя погасили, пожар был не большим", - сообщил он.

Также А.Макушенко добавил, что по его данным в скорую медицинскую помощь обратился 1 гражданин с легкой степенью отравления, который затем от госпитализации отказался.

Напомним, сегодня после полуночи на территории одного из столичных автобусных парков по ул. Туполева, возник пожар.

В результате пожара сгорело 3 автобуса и повреждены 3 автобуса марки МАЗ.

Причина возникновения пожара выясняется.