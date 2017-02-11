В Киеве горел радиорынок, один человек пострадал
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. В Киеве горел радиорынок. По состоянию на 10 ч. 20 мин. пожар был ликвидирован. Об этом сообщил пресс-офицер ГосЧС в Киеве Александр Макушенко в эфире "112 Украина", передает УНН.
"... Спасатели своими действиями предотвратили распространение огня в павильоны, которые были вплотную расположены. Уже в 10 часов 20 минут пламя погасили, пожар был не большим", - сообщил он.
Также А.Макушенко добавил, что по его данным в скорую медицинскую помощь обратился 1 гражданин с легкой степенью отравления, который затем от госпитализации отказался.
Напомним, сегодня после полуночи на территории одного из столичных автобусных парков по ул. Туполева, возник пожар.
В результате пожара сгорело 3 автобуса и повреждены 3 автобуса марки МАЗ.
Причина возникновения пожара выясняется.