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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 46035 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве горел радиорынок, один человек пострадал

Киев • УНН

 • 15384 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. В Киеве горел радиорынок. По состоянию на 10 ч. 20 мин. пожар был ликвидирован. Об этом сообщил пресс-офицер ГосЧС в Киеве Александр Макушенко в эфире "112 Украина", передает УНН.

В Киеве горел радиорынок, один человек пострадал

"... Спасатели своими действиями предотвратили распространение огня в павильоны, которые были вплотную расположены. Уже в 10 часов 20 минут пламя погасили, пожар был не большим", - сообщил он.

Также А.Макушенко добавил, что по его данным в скорую медицинскую помощь обратился 1 гражданин с легкой степенью отравления, который затем от госпитализации отказался.

Напомним, сегодня после полуночи на территории одного из столичных автобусных парков по ул. Туполева, возник пожар.

В результате пожара сгорело 3 автобуса и повреждены 3 автобуса марки МАЗ.

Причина возникновения пожара выясняется.

Украинские Национальные Новости

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