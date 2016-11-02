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Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
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У Києві директора санаторію “Перемога” викрили на розкраданні держкоштів

У Києві директора санаторію “Перемога” викрили на розкраданні держкоштів

Київ • УНН

 • 7469 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Прокуратура викрила директора Спеціалізованого клінічного санаторію “Перемога” на розкраданні державних коштів. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.

Установлено, що директор санаторію оформив угоду із приватною компанією про виконання робіт з капітального ремонту огорожі закладу.

Незважаючи на те, що роботи фактично не були виконані, на банківські рахунки підрядної організації було перераховано майже півмільйона гривень державних коштів.

За результатом досудового розслідування, обом посадовим особам повідомлено про підозру за ч.5 ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

На даний час досудове розслідування триває.

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