В Киеве директора санатория "Перемога" уличили в хищении госсредств

Установлено, что директор санатория оформил соглашение с частной компанией о выполнении работ по капитальному ремонту ограждения учреждения.

Несмотря на то, что работы фактически не были выполнены, на банковские счета подрядной организации было перечислено почти полмиллиона гривен государственных средств.

По результатам досудебного расследования, обоим должностным лицам сообщено о подозрении по ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

В настоящее время досудебное расследование продолжается.