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У Києві чоловік під час обшуку у квартирі вистрибнув із 10 поверху

У Києві чоловік під час обшуку у квартирі вистрибнув із 10 поверху

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. У Києві чоловік під час слідчої дії вистрибнув із 10 поверху. Від отриманої травми він загинув. На місці працюють співробітники департаменту внітрішньої безпеки Нацполіції, прокуратури та слідчо-оперативна група Святошинського управління поліції, передає УНН із посиланням на прес-службу столичної поліції.

Як повідомили у прес-службі, санкціонована судом слідча дія у помешканні киянина проводилася в рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

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"У квартирі виявили речовини, схожі на кокаїн і екстазі. Усе це відправлять на експертизу", - йдеться у повідомленні.

Під час слідчої дії чоловік, у якого проводили обшук, відштовхнув оперативника, вибіг на балкон - і стрибнув із 10 поверху.
На місці події працюють співробітники департаменту внітрішньої безпеки Нацполіції та слідчо-оперативна група. Буде проведена службова перевірка дій поліцейських, які були залучені для проведення обшуку, відзначили правоохоронці.

Як повідомили у прес-службі, про подію також повідомлено представників Державного бюро розслідувань.

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