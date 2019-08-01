У Києві чоловік під час обшуку у квартирі вистрибнув із 10 поверху

Як повідомили у прес-службі, санкціонована судом слідча дія у помешканні киянина проводилася в рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

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"У квартирі виявили речовини, схожі на кокаїн і екстазі. Усе це відправлять на експертизу", - йдеться у повідомленні.

Під час слідчої дії чоловік, у якого проводили обшук, відштовхнув оперативника, вибіг на балкон - і стрибнув із 10 поверху.

На місці події працюють співробітники департаменту внітрішньої безпеки Нацполіції та слідчо-оперативна група. Буде проведена службова перевірка дій поліцейських, які були залучені для проведення обшуку, відзначили правоохоронці.

Як повідомили у прес-службі, про подію також повідомлено представників Державного бюро розслідувань.