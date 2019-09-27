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У Києві чоловік намагався пограбувати Володимирський собор

Київ • УНН

 • 19767 перегляди

КИЇВ. 27 вересня. УНН. У Києві чоловік розбив вікно Володимирського кафедрального собору та намагався проникнути до релігійної установи. Про це повідомили в відділі комунікації столичної поліції, передає УНН.

У Києві чоловік намагався пограбувати Володимирський собор

Так, увечері, 26 вересня, до Шевченківського управління поліції надійшла інформація, що невідомий намагався забратися до приміщення релігійної установи на бульварі Тараса Шевченка.

“Слідчо-оперативна група, яка прибула на виклик, задокументувала правопорушення та вилучила записи з камер відеоспостереження”, — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці опитали заявника, який розповів, що вночі він почув підозрілий шум та одразу ввімкнув світло. Охоронець побачив незнайомця, який розбив вікно та намагався проникнути до приміщення. Після цього зловмисник втік.

Співробітники карного розшуку встановили та затримали підозрюваного. Ним виявився 30-річний фігурант, який вже був раніше неодноразово судимий за вчинення крадіжок та зберігання наркотичних речовин.

“Фігуранту повідомлено про підозру, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 185 (Замах на крадіжку) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до шести років позбавлення волі”, — додали у поліції.

Нагадаємо, у Тернопільській області невідомі вкрали з храму ікону Почаївської Божої Матері.

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