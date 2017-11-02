У Києві автомобіль врізався в тролейбус, є постраждалий
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У столиці на вулиці Мельникова водій автомобіля Uber-таксі не впорався з керуванням та врізався в тролейбус. Внаслідок ДТП постраждав пасажир таксі, передає УНН з посиланням на “Київ Оперативний”.
“ДТП з постраждалими на вул. Мельникова за участю автомобіля Uber таксі. За попередніми даними, водій автомобіля Renault не впорався з керуванням і в’їхав в тролейбус на зупинці громадського транспорту”, — йдеться в повідомленні.
Внаслідок інциденту пасажир таксі отримав травму ноги. Зазначено, що від госпіталізації він відмовився, медична допомога була надана на місці.
Як повідомляв УНН, у Києві сталася ДТП, самоскид розчавив мотоцикліста.