В Киеве автомобиль врезался в троллейбус, есть пострадавший
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В столице на улице Мельникова водитель автомобиля Uber-такси не справился с управлением и врезался в троллейбус. В результате ДТП пострадал пассажир такси, передает УНН со ссылкой на “Киев Оперативный”.
“ДТП с пострадавшими на ул. Мельникова с участием автомобиля Uber такси. По предварительным данным, водитель автомобиля Renault не справился с управлением и въехал в троллейбус на остановке общественного транспорта”, — говорится в сообщении.
В результате инцидента пассажир такси получил травму ноги. Отмечено, что от госпитализации он отказался, медицинская помощь была оказана на месте.
Как сообщал УНН, в Киеве произошло ДТП, самосвал раздавил мотоциклиста .