В Киеве автомобиль врезался в троллейбус, есть пострадавший

“ДТП с пострадавшими на ул. Мельникова с участием автомобиля Uber такси. По предварительным данным, водитель автомобиля Renault не справился с управлением и въехал в троллейбус на остановке общественного транспорта”, — говорится в сообщении.

В результате инцидента пассажир такси получил травму ноги. Отмечено, что от госпитализации он отказался, медицинская помощь была оказана на месте.

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