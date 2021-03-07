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У Києві 9 березня проведуть Акцію солідарності з українським Кримом

У Києві 9 березня проведуть Акцію солідарності з українським Кримом

Київ • УНН

 • 16934 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. Традиційна Акція солідарності з кримчанами, що не змирилися з окупацією та продовжують боротьбу за український Крим, відбудеться вже цього вівторка. Про це повідомила у Facebook Кримська правозахисна група, деталі дізнавайтесь в новинах УНН.

Деталі

Традиційно 9 березня в Києві проходить Акція солідарності з кримчанами, які не змирились з окупацією та продовжують боротьбу за український Крим. Цьогоріч захід відбудеться в парку імені Тараса Шевченка о 14:00 (Київ, вул. Володимирська, 60, біля фонтану в бік бульвару Тараса Шевченка).

"Кримська правозахисна група запрошує усіх небайдужих на традиційну Акцію солідарності з кримчанами, які не змирилися з окупацією, та продовжують боротьбу за український Крим", - повідомлено на сайті організації.

Відомо, що під час проведення заходу до кримчан зі словами підтримки звернуться звільнені політв’язні, представники органу Меджліс, правозахисники та інші. Бажаючі також матимуть змогу записати відеозвернення до мешканців Криму, підтримуючи їх у боротьбі з окупацією.

Учасники акції можуть принести на захід книги українських авторів та написати лист-підтримку.

"Ці книги та листівки згодом будуть розміщені на українських КПВВ з Кримом, де їх зможуть брати кримчани, які перетинають адмінмежу", - зазначає Кримська правозахисна група.

Доповнення

Нагадаємо, що в окупованому Криму зафіксували ще 13 вироків за ухилення від служби в армії РФ.

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