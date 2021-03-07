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В Киеве 9 марта проведут Акцию солидарности с украинским Крымом

В Киеве 9 марта проведут Акцию солидарности с украинским Крымом

Киев  •  УНН

 • 16928 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. Традиционная Акция солидарности с крымчанами, которые не смирились с оккупацией и продолжают борьбу за украинский Крым, состоится уже в этот вторник. Об этом сообщила в Facebook Крымская правозащитная группа, детали узнавайте в новостях УНН.

Детали

Традиционно 9 марта в Киеве проходит акция солидарности с крымчанами, которые не смирились с оккупацией и продолжают борьбу за украинский Крым. В этом году мероприятие состоится в парке имени Тараса Шевченко в 14:00 (Киев, ул. Владимирская, 60, возле фонтана в сторону бульвара Тараса Шевченко).

"Крымская правозащитная группа приглашает всех неравнодушных на традиционную Акцию солидарности с крымчанами, которые не смирились с оккупацией и продолжают борьбу за украинский Крым", - сообщается на сайте организации.

Известно, что во время проведения мероприятия к крымчанам со словами поддержки обратятся освобожденные политзаключенные, представители органа Меджлис, правозащитники и другие. Желающие также смогут записать видеообращение к жителям Крыма, поддерживая их в борьбе с оккупацией.

Участники акции могут принести на мероприятие книги украинских авторов и написать письмо-поддержку.

"Эти книги и открытки впоследствии будут размещены на украинском КПВВ с Крымом, где их смогут брать крымчане, которые пересекают админчертк", - отмечает Крымская правозащитная группа.

Дополнение

Напомним, что в оккупированном Крыму зафиксировали еще 13 приговоров за уклонение от службы в армии РФ.

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