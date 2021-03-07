В Киеве 9 марта проведут Акцию солидарности с украинским Крымом
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Традиционная Акция солидарности с крымчанами, которые не смирились с оккупацией и продолжают борьбу за украинский Крым, состоится уже в этот вторник. Об этом сообщила в Facebook Крымская правозащитная группа, детали узнавайте в новостях УНН.
Детали
Традиционно 9 марта в Киеве проходит акция солидарности с крымчанами, которые не смирились с оккупацией и продолжают борьбу за украинский Крым. В этом году мероприятие состоится в парке имени Тараса Шевченко в 14:00 (Киев, ул. Владимирская, 60, возле фонтана в сторону бульвара Тараса Шевченко).
"Крымская правозащитная группа приглашает всех неравнодушных на традиционную Акцию солидарности с крымчанами, которые не смирились с оккупацией и продолжают борьбу за украинский Крым", - сообщается на сайте организации.
Известно, что во время проведения мероприятия к крымчанам со словами поддержки обратятся освобожденные политзаключенные, представители органа Меджлис, правозащитники и другие. Желающие также смогут записать видеообращение к жителям Крыма, поддерживая их в борьбе с оккупацией.
Участники акции могут принести на мероприятие книги украинских авторов и написать письмо-поддержку.
"Эти книги и открытки впоследствии будут размещены на украинском КПВВ с Крымом, где их смогут брать крымчане, которые пересекают админчертк", - отмечает Крымская правозащитная группа.
Дополнение
Напомним, что в оккупированном Крыму зафиксировали еще 13 приговоров за уклонение от службы в армии РФ.