У Києві 30 і 31 грудня пройдуть сільськогосподарські ярмарки
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. У Києві 30 та 31 грудня будуть проведені традиційні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції за всіма групами товарів. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА, передає УНН.
Зокрема, ярмарки пройдуть:
30 грудня (субота) 2017 року у:
• Голосіївському районі – вул. Голосіївська, 4-10, вул. Паньківська;
• Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
• Деснянському районі – вул. О. Сабурова (в межах вул. О. Бальзака та просп. В. Маяковського); вул. Милославська (у межах вул. М. Закревського та просп. В. Маяковського);
• Дніпровському районі – б-р І. Шамо, 2-12;
• Оболонському районі – вул. Калнишевського, 1-5;
• Печерському районі – вул. К. Білокур;
• Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
• Святошинському районі – вул. Академіка Кіпріанова, 2-28;
• Солом’янському районі – вул. Стадіонна (у межах вулиць Митрополита В. Липківського та Богданівської);
• Шевченківському районі – вул. В. Василевської, 1-17.
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31 грудня (неділя) 2017 року у:
• Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (у межах вулиць М. Ломоносова та В. Касіяна);
• Святошинському районі – б-р Академіка Вернадського, 79;
• Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.
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