У Києві 12 грудня презентують логотип фіналів Ліги чемпіонів УЄФА
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. 12 грудня у Києві відбудеться презентація логотипу фіналів Ліги чемпіонів УЄФА 2018, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
"У вівторок, 12 грудня, відбудеться церемонія презентації логотипу фіналів Ліги чемпіонів УЄФА 2018", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що цього ж дня вперше головні трофеї найпрестижніших клубних змагань Європи – кубки чоловічої та жіночої Ліги чемпіонів – відвідають Україну та будуть презентовані на НСК "Олімпійський".
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За повідомлення КМДА, церемонія розпочнеться на НСК "Олімпійський" о 19:00.
Також повідомляється, що почесними гостями заходу стануть президент Федерації футболу України Андрій Павелко, мер Києва Віталій Кличко, а також амбасадори чоловічої та жіночої Ліги чемпіонів - Андрій Шевченко та Ія Андрущак"
Нагадаємо, 24 та 26 травня 2018 року Київ прийматиме фінальні матчі жіночої та чоловічої Ліги чемпіонів УЄФА.