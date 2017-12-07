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У Києві 12 грудня презентують логотип фіналів Ліги чемпіонів УЄФА

У Києві 12 грудня презентують логотип фіналів Ліги чемпіонів УЄФА

Київ • УНН

 • 16172 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. 12 грудня у Києві відбудеться презентація логотипу фіналів Ліги чемпіонів УЄФА 2018, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.

"У вівторок, 12 грудня, відбудеться церемонія презентації логотипу фіналів Ліги чемпіонів УЄФА 2018", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цього ж дня вперше головні трофеї найпрестижніших клубних змагань Європи – кубки чоловічої та жіночої Ліги чемпіонів – відвідають Україну та будуть презентовані на НСК "Олімпійський".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві розпочалась підготовка до фіналів Ліги чемпіонів УЄФА

За повідомлення КМДА, церемонія розпочнеться на НСК "Олімпійський" о 19:00.

Також повідомляється, що почесними гостями заходу стануть президент Федерації футболу України Андрій Павелко, мер Києва Віталій Кличко, а також амбасадори чоловічої та жіночої Ліги чемпіонів - Андрій Шевченко та Ія Андрущак"

Нагадаємо, 24 та 26 травня 2018 року Київ прийматиме фінальні матчі жіночої та чоловічої Ліги чемпіонів УЄФА.

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