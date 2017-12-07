В Киеве 12 декабря презентуют логотип финалов Лиги чемпионов УЕФА
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. 12 декабря в Киеве состоится презентация логотипа финалов Лиги чемпионов УЕФА 2018, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Во вторник, 12 декабря, состоится церемония презентации логотипа финалов Лиги чемпионов УЕФА 2018", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в этот же день впервые главные трофеи самых престижных клубных соревнований Европы - кубки мужской и женской Лиги чемпионов - посетят Украину и будут представлены на НСК "Олимпийский".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве началась подготовка к финалам Лиги чемпионов УЕФА
За сообщением КГГА, церемония начнется на НСК "Олимпийский" в 19:00.
Также сообщается, что почетными гостями мероприятия станут президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко, мэр Киева Виталий Кличко, а также послы мужской и женской Лиги чемпионов - Андрей Шевченко и Ия Андрущак "
Напомним, 24 и 26 мая 2018 Киев будет принимать финальные матчи женской и мужской Лиги чемпионов УЕФА.