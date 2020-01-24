У Китаї через коронавірус на карантин закрили вже 13 міст

"Китай розширив свої обмеження для щонайменше 13 міст у п’ятницю, через намагання стримати спалах смертельного вірусу, який Всесвітня організація охорони здоров’я назвала внутрішньою надзвичайною ситуацією у галузі охорони здоров'я", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше в УНН, кількість загиблих від нового типу коронавірусу в Китаї збільшилася до 26.

Кількість підтверджених в Китаї випадків зараження пневмонією, що була викликана новим типом коронавіруса 2019-nCoV, зросла в п’ятницю до 849 чоловік, кількість смертей збільшилася до 26. Це випливає з опублікованих комітетами з питань гігієни та охорони здоров’я регіонів КНР інформаційних повідомлень.