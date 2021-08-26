У Київській області оголосили штормове попередження

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На 26 серпня у Київській області було оголошено штормове попередження через погіршення погодних умов.

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“У найближчу годину з утриманням до кінця доби 26 серпня очікуються грози (І рівень небезпечності, жовтий)”, — повідомили у ДСНС.

Нагадаємо

Синоптики повідомили про те, що опади стихнуть на частині території України на вихідних, однак на заході країни як і раніше дощитиме.