У Київській області оголосили штормове попередження

У Київській області оголосили штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Державна служба України з надзвичайних ситуацій попередила про небезпечні метеорологічні явища в Київській області на сьогодні, передає УНН.
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На 26 серпня у Київській області було оголошено штормове попередження через погіршення погодних умов.
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“У найближчу годину з утриманням до кінця доби 26 серпня очікуються грози (І рівень небезпечності, жовтий)”, — повідомили у ДСНС.
Нагадаємо
Синоптики повідомили про те, що опади стихнуть на частині території України на вихідних, однак на заході країни як і раніше дощитиме.