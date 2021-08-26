Дощі стихнуть на частині території України на вихідних - синоптики
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Опади стихнуть на частині території України на вихідних, однак на заході країни як і раніше дощитиме. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
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"Завтра у більшості областей України короткочасні дощі, місцями грози; 28-29 серпня у західній частині помірні, місцями значні дощі, на решті території переважно без опадів", - повідомили синоптики.
Деталі
Температура 27-29 серпня у західних областях вночі 9-14°, вдень 17-22°; у північних та центральних областях вночі 10-16°, вдень 20-27°; на півдні та сході країни вночі 15-20°, вдень 25-30°, 29 серпня місцями до 33°.
На Київщині завтра вночі короткочасний дощ, вдень без опадів. Температура вночі 10-13°, вдень 20-23°.
Додамо
Кінець літа ще порадує теплом, обіцяють синоптики.