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17 березня, 19:38 • 98966 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 122805 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 14:49 • 178780 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 154917 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 154220 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 162293 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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17 березня, 09:17 • 179262 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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Дощі стихнуть на частині території України на вихідних - синоптики

Київ • УНН

 • 12761 перегляди

КИЇВ. 26 серпня. УНН. Опади стихнуть на частині території України на вихідних, однак на заході країни як і раніше дощитиме. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Цитата:

"Завтра у більшості областей України короткочасні дощі, місцями грози; 28-29 серпня у західній частині помірні, місцями значні дощі, на решті території переважно без опадів", - повідомили синоптики.

Деталі

Температура 27-29 серпня у західних областях вночі 9-14°, вдень 17-22°; у північних та центральних областях вночі 10-16°, вдень 20-27°; на півдні та сході країни вночі 15-20°, вдень 25-30°, 29 серпня місцями до 33°.

На Київщині завтра вночі короткочасний дощ, вдень без опадів. Температура вночі 10-13°, вдень 20-23°.

Додамо

Кінець літа ще порадує теплом, обіцяють синоптики.

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