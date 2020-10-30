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У Хмельницькому банда створила фейкову міську раду та проголосила ліквідацію діючої

У Хмельницькому банда створила фейкову міську раду та проголосила ліквідацію діючої

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У Хмельницькому банда провела зібрання та створила "орган місцевого самоврядування Республіки Україна "Хмельницька міська рада", після чого обрали "голову" і "депутатів" псевдоутворення та проголосили ліквідацію діючого органу місцевого самоврядування. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.

"У Хмельницькому Служба безпеки України задокументувала протиправну діяльність організованої групи, учасники якої намагались створити фейкову міськраду обласного центру для розхитування суспільно-політичної ситуації у регіоні", - сказано у повідомленні.

За попередньою версією слідства органів безпеки, учасники групи, до складу якої входило понад 10 чоловік, провели зібрання, де створили так званий "орган місцевого самоврядування Республіки Україна "Хмельницька міська рада".

"Вони обрали "голову" і "депутатів" псевдоутворення та проголосили ліквідацію діючого органу місцевого самоврядування ‒ Хмельницької міської ради. Для імітації легітимності зловмисники також розробили та підписали установчі документи фейкової організації", - йдеться у повідомленні.

Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що організатор групи на власній сторінці у соцмережах поширював інформацію із закликами приєднуватись до "новоутвореної міської ради" для здійснення "реального" місцевого самоврядування.

Під час низки обшуків у помешканнях фігурантів та за місцем проведення фейкових установчих зборів правоохоронці виявили документи, які підтверджують протиправну діяльність.

У межах розпочатого слідчими СБУ кримінального провадження за ст. 109 (дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.

Нагадаємо, у Сумській області голові фіктивної дільничної виборчої комісії оголосили підозру.

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