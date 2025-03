У Хіросімі знесуть два будинки, які пережили атомне бомбардування

Йдеться про двоповерхові будівлі 1913 року, де розташовувалося підприємство з виробництва одягу і взуття для потреб імператорської армії. Також там були складські приміщення і центр розподілу готової продукції. У Хіросімі ці будови перебувають недалеко від центру міста і всього в 2,7 км від епіцентру вибуху атомної бомби.

Це одні з найбільших будівель, що залишилися після атаки бомбардувальники ВПС США. Їхній дах сильно постраждав, проте міцні стіни із залізобетону і червоної цегли витримали потужний удар. Відразу після атаки там був організований тимчасовий пункт допомоги постраждалим жителям.

Причиною знесення стала старість конструкцій і їх погана сейсмостійкість. Згідно з проведеною експертизою, вони не здатні витримати сильний землетрус магнітудою вище 7. За попереднім планом, знесення відбудеться в 2022 році.

Проти рішення адміністрації виступила громадськість Хіросіми, в першу чергу організації, що об’єднують тих, хто вижив після бомбардування. На їхню думку, ці будівлі нагадують світу про трагедію.

Рано вранці 6 серпня 1945 року японські ППО помітили наближення до Хіросіми невеликої групи бойових літаків США, проте командування прийняло рішення не здійснювати їхнє перехоплення. В результаті американський бомбардувальник B-29 (Б-29) “Енола Гей” під керуванням полковника Пола Тіббетса безперешкодно пролетів над центром міста і скинув на нього чотиритонну уранову бомбу під назвою “Малюк”.

Зареєстрована потужність вибуху склала 13 кілотонн у тротиловому еквіваленті. Радіус повного руйнування склав 1,6 км, радіус вибухової хвилі — близько 20 км. На площі 12 кв. км виникли пожежі, які об’єдналися в вогненний смерч. Крім масових людських жертв, було знищено або сильно пошкоджено до 90% міських будівель. Населення Хіросіми на момент бомбардування становило, за різними оцінками, 250-350 тисяч чоловік.

В результаті вибуху атомної бомби, скинутої на Хіросіму, в один день, за різними оцінками, загинули від 70 тисяч до 100 тисяч осіб. До кінця 1945 року кількість жертв зросла до 140 тисяч за рахунок тих, хто помер в госпіталях від отриманих ран і опромінення.