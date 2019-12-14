У Хіросімі знесуть два будинки, які пережили атомне бомбардування

ukru
12:30 • 17746 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 108366 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 105770 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 122338 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 121932 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 126272 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 170965 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 268393 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 262180 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 255312 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
2 м/с
25 %
755 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 109143 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

09:51 • 59975 перегляди
Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

10:20 • 34726 перегляди
Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

11:00 • 74198 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

11:30 • 24207 перегляди
Публікації
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 108366 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 122338 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 121932 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 109143 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

21 березня, 04:30 • 122147 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

15:12 • 2011 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

14:59 • 2556 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

11:30 • 24201 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

09:51 • 59975 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 105389 перегляди
Актуальне
У Хіросімі знесуть два будинки, які пережили атомне бомбардування

У Хіросімі знесуть два будинки, які пережили атомне бомбардування

Київ • УНН

 • 31681 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Адміністрація префектури Хіросіма прийняла рішення про знесення в найближчі роки двох будівель, які вціліли після американського атомного бомбардування 1945 року. Про це повідомило агентство Kyodo, передає УНН.

Йдеться про двоповерхові будівлі 1913 року, де розташовувалося підприємство з виробництва одягу і взуття для потреб імператорської армії. Також там були складські приміщення і центр розподілу готової продукції. У Хіросімі ці будови перебувають недалеко від центру міста і всього в 2,7 км від епіцентру вибуху атомної бомби.

Це одні з найбільших будівель, що залишилися після атаки бомбардувальники ВПС США. Їхній дах сильно постраждав, проте міцні стіни із залізобетону і червоної цегли витримали потужний удар. Відразу після атаки там був організований тимчасовий пункт допомоги постраждалим жителям.

Причиною знесення стала старість конструкцій і їх погана сейсмостійкість. Згідно з проведеною експертизою, вони не здатні витримати сильний землетрус магнітудою вище 7. За попереднім планом, знесення відбудеться в 2022 році.

Проти рішення адміністрації виступила громадськість Хіросіми, в першу чергу організації, що об’єднують тих, хто вижив після бомбардування. На їхню думку, ці будівлі нагадують світу про трагедію.

#Hiroshima to demolish 2 A-bombed buildings despite some opposition#ABombhttps://t.co/Km33YSwOm8

— Kyodo News | Japan (@kyodo_english) December 14, 2019

Рано вранці 6 серпня 1945 року японські ППО помітили наближення до Хіросіми невеликої групи бойових літаків США, проте командування прийняло рішення не здійснювати їхнє перехоплення. В результаті американський бомбардувальник B-29 (Б-29) “Енола Гей” під керуванням полковника Пола Тіббетса безперешкодно пролетів над центром міста і скинув на нього чотиритонну уранову бомбу під назвою “Малюк”.

Зареєстрована потужність вибуху склала 13 кілотонн у тротиловому еквіваленті. Радіус повного руйнування склав 1,6 км, радіус вибухової хвилі — близько 20 км. На площі 12 кв. км виникли пожежі, які об’єдналися в вогненний смерч. Крім масових людських жертв, було знищено або сильно пошкоджено до 90% міських будівель. Населення Хіросіми на момент бомбардування становило, за різними оцінками, 250-350 тисяч чоловік.

В результаті вибуху атомної бомби, скинутої на Хіросіму, в один день, за різними оцінками, загинули від 70 тисяч до 100 тисяч осіб. До кінця 1945 року кількість жертв зросла до 140 тисяч за рахунок тих, хто помер в госпіталях від отриманих ран і опромінення.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$241.30
Brent
$72.11
Bitcoin
$84,231.30
S&P 500
$5,637.28
Газ TTF
$43.14
Золото
$3,020.99
Ethereum
$1,954.71