В Хиросиме снесут два дома, переживших атомную бомбардировку

Речь идет о двухэтажных постройках 1913 года, где располагалось предприятие по производству одежды и обуви для нужд императорской армии. Также там были складские помещения и центр распределения готовой продукции. В Хиросиме эти строения находятся недалеко от центра города и всего в 2,7 км от эпицентра взрыва атомной бомбы.

Это одни из самых крупных зданий, оставшихся после атаки бомбардировщика ВВС США. Их крыша сильно пострадала, однако крепкие стены из железобетона и красного кирпича выдержали мощный удар. Сразу после атаки там был организован временный пункт помощи пострадавшим жителям.

Причиной сноса стала старость конструкций и их плохая сейсмостойкость. Согласно проведенной экспертизе, они не способны выдержать сильное землетрясение магнитудой выше 7. По предварительному плану, снос произойдет в 2022 году.

Против решения администрации выступила общественность Хиросимы, в первую очередь организации, объединяющие выживших после бомбардировки. По их мнению, эти здания напоминают миру о произошедшей трагедии.

#Hiroshima to demolish 2 A-bombed buildings despite some opposition#ABombhttps://t.co/Km33YSwOm8

— Kyodo News | Japan (@kyodo_english) December 14, 2019

Рано утром 6 августа 1945 японские ПВО заметили приближение к Хиросиме небольшой группы боевых самолетов США, однако командование приняло решение не осуществлять их перехват. В результате американский бомбардировщик B-29 (Б-29) “Энола Гей” под управлением полковника Пола Тиббетса беспрепятственно пролетел над центром города и сбросил на него четырехтонную урановую бомбу под названием “Малыш”.

Зарегистрирована мощность взрыва составила 13 килотонн в тротиловом эквиваленте. Радиус полного разрушения составил 1,6 км, радиус взрывной волны — около 20 км. На площади 12 кв. км возникли пожары, которые объединились в огненный смерч. Кроме массовых человеческих жертв, было уничтожено или сильно повреждено до 90% городских зданий. Населения Хиросимы на момент бомбардировки составило, по разным оценкам, 250-350 тысяч человек.

В результате взрыва атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму, в один день, по разным оценкам, погибли от 70 тысяч до 100 тысяч человек. К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тысяч за счет тех, кто скончался в госпиталях от полученных ран и облучения.