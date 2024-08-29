У Херсоні російський дрон атакував цивільне авто: постраждала жінка
Київ • УНН
Російські війська атакували з дрона цивільну автівку в Херсоні. 34-річна жінка отримала вибухову травму та контузію, їй надали меддопомогу на місці.
Російські війська атакували з дрона цивільну автівку в Херсоні, постраждала 34-річна жінка, повідомили у Херсонській ОВА у четвер, пише УНН.
У Херсоні російські війська атакували з дрона цивільну автівку. Близько 11:00 внаслідок ворожого удару 34-річна жінка дістала вибухову травму та контузію
Жінці, як вказано, на місці надали необхідну меддопомогу.
У Херсоні було поранено 4 людей внаслідок ворожого обстрілу, серед них 87-річна жінка28.08.24, 22:26 • 29669 переглядiв