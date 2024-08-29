В Херсоне российский дрон атаковал гражданское авто: пострадала женщина
Киев • УНН
Российские войска атаковали с дрона гражданскую машину в Херсоне. 34-летняя женщина получила взрывную травму и контузию, ей оказали медпомощь на месте.
Российские войска атаковали с дрона гражданскую машину в Херсоне, пострадала 34-летняя женщина, сообщили в Херсонской ОВА в четверг, пишет УНН.
В Херсоне российские войска атаковали с дрона гражданскую машину. Около 11:00 в результате вражеского удара 34-летняя женщина получила взрывную травму и контузию
Женщине, как указано, на месте оказали необходимую медпомощь.
У Херсоні було поранено 4 людей внаслідок ворожого обстрілу, серед них 87-річна жінка28 августа 2024, 19:26 • 28382 просмотра