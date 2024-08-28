В Херсоне были ранены 4 человека в результате вражеского обстрела, среди них 87-летняя женщина
Киев • УНН
Из-за обстрела со стороны оккупационных войск в Херсоне ранены четверо мирных жителей. Пострадавшие получили ранения от сброса взрывчатки с дрона в Днепровском районе города.
В Херсоне в результате обстрела ранены четыре человека, одна из пострадавших - 87-летняя женщина. Об этом сообщает Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.
Детали
Сегодня в Херсонской городской территориальной общине в результате обстрелов со стороны российских оккупационных войск пострадали четверо мирных жителей. Среди раненых - 87-летняя женщина. Также 55-летний мужчина, который находится в тяжелом состоянии.
По информации местных властей, все пострадавшие получили ранения в результате сброса взрывчатки с дрона в Днепровском районе города.
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