В Херсоне были ранены 4 человека в результате вражеского обстрела, среди них 87-летняя женщина

В Херсоне в результате обстрела ранены четыре человека, одна из пострадавших - 87-летняя женщина. Об этом сообщает Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.

Детали

Сегодня в Херсонской городской территориальной общине в результате обстрелов со стороны российских оккупационных войск пострадали четверо мирных жителей. Среди раненых - 87-летняя женщина. Также 55-летний мужчина, который находится в тяжелом состоянии.

По информации местных властей, все пострадавшие получили ранения в результате сброса взрывчатки с дрона в Днепровском районе города.

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