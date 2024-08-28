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У Херсоні було поранено 4 людей внаслідок ворожого обстрілу, серед них 87-річна жінка

Київ • УНН

 • 29669 перегляди

Через обстріл з боку окупаційних військ у Херсоні поранено четверо мирних жителів. Постраждалі отримали поранення від скиду вибухівки з дрона у Дніпровському районі міста.

У Херсоні внаслідок обстрілу поранено четверо людей, одна з постраждалих – 87-річна жінка. Про це повідомляє Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає УНН.

Деталі

Сьогодні в Херсонській міській територіальній громаді внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ постраждали четверо мирних мешканців. Серед поранених — 87-річна жінка. Також 55-річний чоловік, який перебуває у тяжкому стані.

За інформацією місцевої влади, усі постраждалі отримали поранення внаслідок скиду вибухівки з дрона у Дніпровському районі міста.

Окупанти вранці обстріляли Новоолександрівку на Херсонщині: поранено двох літніх людей 27.08.24, 09:48 • 20585 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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