У Херсоні лунають вибухи
Київ • УНН
У Херсоні були чутні вибухи, коли російська армія атакувала з тимчасово окупованого Лівого берега, що спонукало главу MBA Романа Мрочко закликати людей шукати притулку.
У Херсоні лунають вибухи! Армія рф атакує з тимчасово окупованого лівого берега. Про це повідомив голова МВА Роман Мрочко, передає УНН.
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У Херсоні лунають вибухи! Армія рф атакує з тимчасово окупованого лівого берега.
Мрочко закликав не перебувати на відкритому просторі та перейти до більш безпечних місць.
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