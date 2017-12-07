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У Харкові спалили авто судді

У Харкові спалили авто судді

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Невідомі особи спалили автомобіль судді Апеляційного суду Харківської області. Про це УНН повідомили у поліції.

Вночі 6 грудня невстановлені особи проникли на подвір’я приватного будинку судді та підпалили його автомобіль “Volkswagen Passat B7”. Автомобіль згорів повністю.

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Постраждалих внаслідок події немає. Наразі поліція розпочала розслідування за статтею 194 ККУ — навмисне знищення або пошкодження майна.

Нагадаємо, 6 грудня у Харкові підірвали автомобіль співробітника поліції.

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