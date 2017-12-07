В Харькове сожгли авто судьи
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Неизвестные лица сожгли автомобиль судьи Апелляционного суда Харьковской области. Об этом УНН сообщили в полиции.
Ночью 6 декабря неустановленные лица проникли во двор частного дома судьи и подожгли его автомобиль “Volkswagen Passat B7”. Автомобиль сгорел полностью.
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Пострадавших в результате происшествия нет. Сейчас полиция начала расследование по статье 194 УК — умышленное уничтожение или повреждение имущества.
Напомним, 6 декабря в Харькове взорвали автомобиль сотрудника полиции.