В Харькове сожгли авто судьи

Ночью 6 декабря неустановленные лица проникли во двор частного дома судьи и подожгли его автомобиль “Volkswagen Passat B7”. Автомобиль сгорел полностью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Днепропетровской области сожгли авто местного депутата

Пострадавших в результате происшествия нет. Сейчас полиция начала расследование по статье 194 УК — умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Напомним, 6 декабря в Харькове взорвали автомобиль сотрудника полиции.