У Харкові підірвали банкомат
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. У Харкові сьогодні вночі невідомі підірвали банкомат. Про це УНН повідомляє з посиланням на Відділ комунікації ГУНП Харківської області.
Невідомі підірвали банкомат, розташований на першому поверсі будівлі.
"Подія сталася 26 квітня близько 3:17 на вулиці Валентинівській, 35/81. Постраждалих осіб немає. Сума збитків встановлюється", - йдеться у повідомленні.
В ході проведення огляду поліцейські встановили, що в середині банкомату стався вибух саморобного вибухового пристрою.
Інформація зареєстрована в Московському відділі поліції. Слідчим вирішується питання щодо внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Обставини та особи, причетні до події, встановлюються.
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