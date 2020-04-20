Вимагав мільйон: чоловік на Черкащині на Великдень "замінував" банкомати і ТЦ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. У Черкаській області поліцейські затримали чоловіка, який на Великдень надав неправдиве повідомлення про замінування банкоматів та торгових центрів, передає УНН із посиланням на повідомлення ГУ НП в Черкаській області.
На Великдень до Городищенського відділення поліції зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що заміновано банкомати та торговельні центри. Щоб вибухів не сталося - вимагав грошові кошти в сумі один мільйон доларів, повідомили у поліції.
Негайно особовий склад місцевої поліції було піднято по тривозі. В той час, коли вибухотехніки та кінологи зі службовими собаками проводили обстеження об’єктів, оперативники встановили місцезнаходження зловмисника.
Його затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Вирішується питання про оголошення чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років.
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