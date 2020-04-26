У Харкові під час карантину продовжив приймати відвідувачів один із закладів громадського харчування
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. У Шевченківському районі Харкова виявили порушення карантину одним із закладів громадського харчування - він продовжив приймати відвідувачів під час карантину. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції в Харківській області.
“24 квітня в ході моніторингу мережі Інтернет було виявлене відео, на якому видно, що у закладі громадського харчування на вулиці Культури є відвідувачі. За даним фактом слідчим Шевченківського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального Кодексу України”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт строком до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк.
“Наразі проводиться перевірка та з'ясовуються всі обставини правопорушення”, - повідомили у відділі комунікації.
Нагадаємо, до судів в Україні на розгляд надійшло понад 4800 протоколів щодо порушення правил карантину.