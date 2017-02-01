У Харкові ліквідували дві незаконні газові заправки
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. На Харківщині двоє місцевих жителів здійснювали реалізацію скрапленого газу, не зареєструвавшись суб’єктами господарської діяльності. Про це УНН повідомили у прес-службі ДФС.
“Вказані громадяни на двох заправках м.Харкова здійснювали продаж скрапленого газу без державної реєстрації в якості суб’єктів підприємницької діяльності, не маючи при цьому дозвільних документів і ліцензій на право здійснення даного виду діяльності.
За результатами проведених заходів загалом описано та знаходяться під охороною працівників податкової міліції 9,5 тис. літрів скрапленого газу та обладнання загальною орієнтовною вартістю майже 1,4 млн. грн”, — йдеться у повідомленні.
Стосовно правопорушників складено протоколи про адміністративне правопорушення, додали податківці.
Нагадаємо, за словами експерта С.Сапегіна, якість скрапленого газу на ринку держава сьогодні не контролює.
Також нагадаємо, в Україні з’явиться мобільна лабораторія з перевірки якості LPG.
“Продовжуємо будувати газові модулі. Мобільна лабораторія газова (з перевірки якості — ред.) розпочне роботу найближчим часом, і це буде перша мобільна лабораторія газу в Україні, яка в онлайн режимі буде реагувати на звернення клієнтів і на виклики працівників мережі АЗК WOG. Тому що головне це контроль за якістю газу, що продається в мережі АЗК WOG”, — розповів гендиректор компанії WOG Сергій Корецький.