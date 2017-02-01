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В Харькове ликвидировали две незаконные газовые заправки

В Харькове ликвидировали две незаконные газовые заправки

Киев • УНН

 • 7130 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. В Харьковской области двое местных жителей осуществляли реализацию сжиженного газа, не зарегистрировавшись субъектами хозяйственной деятельности. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГФС.

"Указанные граждане на двух заправках Харькова осуществляли продажу сжиженного газа без государственной регистрации в качестве субъектов предпринимательской деятельности, не имея при этом разрешительных документов и лицензий на право осуществления данного вида деятельности.

По результатам проведенных мероприятий в целом описано и находятся под охраной сотрудников налоговой милиции 9,5 тыс. литров сжиженного газа и оборудование общей ориентировочной стоимостью почти 1,4 млн. грн", - говорится в сообщении.

В отношении правонарушителей составлены протоколы об административном правонарушении, добавили налоговики.

Напомним, по словам эксперта С.Сапегина, качество сжиженного газа на рынке государство сегодня не контролирует.

Также напомним, в Украине появится мобильная лаборатория по проверке качества LPG.

"Продолжаем строить газовые модули. Мобильная лаборатория газовая (по проверке качества - ред.) начнет работу в ближайшее время, и это будет первая мобильная лаборатория газа в Украине, которая в онлайн режиме будет реагировать на обращения клиентов и на вызовы работников сети АЗК WOG. Потому что главное это контроль за качеством продаваемого в сети АЗК WOG", - рассказал гендиректор компании WOG Сергей Корецкий.

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