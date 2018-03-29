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У Кемерово після пожежі знайшли живими трьох зниклих безвісти

У Кемерово після пожежі знайшли живими трьох зниклих безвісти

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. У російському Кемерово, де сталася пожежа в ТЦ "Зимова вишня", що забрала життя десятків людей, знайшли живими трьох зниклих безвісти. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу СК РФ.

"Під час слідчих дій і оперативно-розшукових заходів з перевірки заяв про 67 зниклих троє з них встановлені серед живих", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, наразі слідство має заяви про зникнення і загибель 64-х осіб під час пожежі в ТРЦ, заявили в СК РФ.

Пожежа в чотириповерховому ТЦ "Зимова вишня" в Кемерово сталася 25 березня. Осередок загоряння був на верхньому поверсі, де розташовано кілька кінозалів і дитячі ігрові зони з атракціонами. За офіційними даними, загинули 64 людини, в тому числі 41 дитина.

Поки опізнані тіла 27 осіб. Похорони 14 жертв трагедії пройшли в середу.

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