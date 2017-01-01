У Кельні поліція встановлює 1300 осіб

Крім того, близько 300 осіб були зняті з поїзда на вокзалі Дойц — це наступна від головного вокзалу станція на іншому березі Рейну. “Ми допитуємо їх, і встановимо їх особистості. Ніхто не буде відпущений занадто рано”, — підкреслив Матиес, зазначивши, що поліцейські будуть приймати рішення про подальшу долю затриманих за обставинами

В ході посилених заходів поліцейського контролю у новорічну ніч в Кельні задіяно приблизно 1500 правоохоронців. Площа біля головного вокзалу обгороджена, феєрверки на ній заборонені. У бажаючих пройти на площу просять показати документи, а тих, хто не може підтвердити свою особу, піддають більш ретельному контролю аж до затримання.

В рамках нової концепції міський безпеки на привокзальній площі і в ряді інших місць розміщені відеокамери високого дозволу, передають картинку в режимі реального часу на монітори в управління поліції. Головна мета влади — не допустити повторення заворушень новорічної ночі з 31 грудня 2015 року на 1 січня 2016 року, коли було зовсім 900 злочинів на сексуальному грунті відносно 1200 жінок.

У ту ж ніч посилені заходи безпеки введені в Берліні, де сотні тисяч людей зібралися зустріти новий рік біля Бранденбурзьких воріт. За даними поліції, зроблені поодинокі затримання, зареєстровано два випадки сексуальних домагань.