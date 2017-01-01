В Кельне полиция устанавливает 1300 человек
Киев • УНН
КИИИ. 1 января. УНН. В Кельне полицейской проверке подверглись около тысячи человек, находившихся на площади у главного вокзала в новогоднюю ночь. Большинство из них имеют североафриканскую внешность, заявил шеф кельнской полиции Юрген Матиес (Jürgen Mathies) вечером в субботу, 31 декабря, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Кроме того, около 300 человек были сняты с поезда на вокзале Дойц - это следующая от главного вокзала станция на другом берегу Рейна. "Мы допрашиваем их, и установим их личности. Никто не будет отпущен слишком рано ", - подчеркнул Матиес, отметив, что полицейские будут принимать решение о дальнейшей судьбе задержанных по обстоятельствам
В ходе усиленных мер полицейского контроля в новогоднюю ночь в Кельне задействовано примерно 1500 правоохранителей. Площадь возле главного вокзала огорожена, фейерверки на ней запрещены. У желающих пройти на площадь просят показать документы, а тех, кто не может подтвердить свою личность, подвергают более тщательному контролю вплоть до задержания.
В рамках новой концепции городской безопасности на привокзальной площади и в ряде других мест размещены видеокамеры высокого разрешения, которые передают картинку в режиме реального времени на мониторы в управление полиции. Главная цель власти - не допустить повторения беспорядков новогодней ночи с 31 декабря 2015 на 1 января 2016 года, когда было совершено 900 преступлений на сексуальной почве в отношении 1200 женщин.
В ту же ночь усиленные меры безопасности введены в Берлине, где сотни тысяч людей собрались встретить Новый год у Бранденбургских ворот. По данным полиции, сделаны единичные задержания, зарегистрировано два случая сексуальных домогательств.