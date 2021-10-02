У Катарі проходять перші парламентські вибори

Деталі

Буде обрано тридцять членів 45-місного органу, а правлячий емір продовжить призначати решту 15 членів Ради, які матимуть законодавчі повноваження та затверджуватимуть загальну державну політику та бюджет.

Рада не контролює виконавчі органи, які визначають політику оборони, безпеки, економіки та інвестицій для невеликого, але заможного виробника газу, який забороняє політичні партії.

Законодавчі опитування, затверджені на конституційному референдумі 2003 року, відбуваються напередодні проведення в Досі чемпіонату світу з футболу наступного року. Критики вважають, що можливість голосування занадто вузька.

Вісімнадцять жінок виступають серед 183 кандидатів, сподіваючись бути обраними на виборчих дільницях у 30 округах країни, де протягом кількох років проводилися муніципальні вибори.

Агітація проходила у соціальних мережах, на зборах громади та придорожніх рекламних щитах.

Нагадаємо

Соціал-демократи ФРН здобули перемогу на виборах в Бундестаг, отримавши 25,7% голосів