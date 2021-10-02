В Катаре проходят первые парламентские выборы
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Катарцу идут на выборы в субботу на первых парламентских выборах государства Персидского залива. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Будет избран тридцать членов 45-местного органа, а правящий эмир продолжит назначать остальные 15 членов Совета, которые будут иметь законодательные полномочия и утверждать общую государственную политику и бюджет.
Рада не контролирует исполнительные органы, которые определяют политику обороны, безопасности, экономики и инвестиций для небольшого, но богатого производителя газа, который запрещает политические партии.
Законодательные опроса, утвержденные на конституционном референдуме 2003 года, происходят накануне проведения в Дохе чемпионата мира по футболу в следующем году. Критики считают, что возможность голосования слишком узкая.
Восемнадцать женщин выступают среди 183 кандидатов, надеясь быть избранными на избирательных участках в 30 округах страны, где в течение нескольких лет проводились муниципальные выборы.
Агитация проходила в социальных сетях, на собрании общины и придорожных рекламных щитах.
Напомним
Социал-демократы ФРГ одержали победу на выборах в Бундестаг, получив 25,7% голосов