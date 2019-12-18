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У Карпатах "жовтий" рівень небезпеки через сильний вітер

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. У Карпатах сьогодні очікується погіршення погодних умов - сильні пориви вітру, також на частині території України очікується туман. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.

"За прогнозами Укргідрометцентру, протягом доби 18 грудня в південних, східних та більшості центральних областей туман, видимість 200-500 м; в Карпатах пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - повідомили у відомстві.

Фахівці закликають дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

  • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
  • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Нагадаємо, 18 грудня температура повітря протягом доби в Україні коливатиметься у межах від 1 до 17 градусів тепла.

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