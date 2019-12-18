В Карпатах "желтый" уровень опасности из-за сильного ветра

"По прогнозам Укргидрометцентра, в течение суток 18 декабря в южных, восточных и большинстве центральных областей туман, видимость 200-500 м, в Карпатах порывы ветра 15-20 м/с (Ы уровень опасности, желтый)", - сообщили в ведомстве.

Специалисты призывают соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:



все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;



если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;



в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;



избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.



Напомним, 18 декабря температура воздуха в течение суток в Украине будет колебаться в пределах от 1 до 17 градусов тепла.