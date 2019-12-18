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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
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5 марта, 17:33 • 136865 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 141477 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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В Карпатах "желтый" уровень опасности из-за сильного ветра

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 декабря. УНН. В Карпатах сегодня ожидается ухудшение погодных условий - сильные порывы ветра, а также на части территории Украины ожидается туман. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.

"По прогнозам Укргидрометцентра, в течение суток 18 декабря в южных, восточных и большинстве центральных областей туман, видимость 200-500 м, в Карпатах порывы ветра 15-20 м/с (Ы уровень опасности, желтый)", - сообщили в ведомстве.

Специалисты призывают соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, 18 декабря температура воздуха в течение суток в Украине будет колебаться в пределах от 1 до 17 градусов тепла.

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